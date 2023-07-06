ВОЙНА В Украине Тарифы на воду в Украине не будут поднимать до конца войны, - Шмыгаль

2023-07-06 22:05

У местных бюджетов есть возможности поддержать финансово коммунальные предприятия, которые поставляют питьевую воду, и не повышать тарифы для людей.

Об этом заявил в эфире телемарафона премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

На сегодняшний день остатки на счетах местных бюджетов составляют более 150 млрд грн. Это позволяет общинам поддержать водоканалы и не возлагать дополнительное бремя платежей на граждан.

"Так же, как и другие тарифы - на тепло, на горячую воду. Я уверен, до конца войны, военных действий в Украине, не нужно возлагать на людей дополнительное бремя", - сказал Шмыгаль.

Напоминаем, что повышение тарифов на воду отменили после критики Зеленского.

Однако украинцам в пяти областях повысят тарифы на электроэнергию с 1 июля.