ВОЙНА В Украине До вступления Украины в НАТО США готовы предоставить ей гарантии безопасности, как Израилю, - Байден

2023-07-08 15:30

 

Украина не готова к вступлению в НАТО в разгар войны. К рассмотрению этого вопроса вернутся только после установления мира.

Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью CNN. По его словам, страны-члены Альянса не единодушны по поводу перспектив членства Украины сейчас.

"Украина не готова к членству в НАТО сейчас, в разгар войны. Среди членов Альянса нет единодушия по принятию Украины в НАТО сейчас. Но Украине нужно предложить рациональный путь квалификации для вступления в НАТО. А пока Украина не в НАТО, США предоставят ей такие гарантии безопасности, как Израилю", - сказал Байден.

Президент США подчеркнул, что союзники продолжат снабжать украинские силы обороны вооружением, необходимым для остановки российской агрессии.

Отметим, что Израильская модель гарантий безопасности – 10-летнее обязательство, которое берут на себя США. Они предполагают предоставление пакетов военной и финансовой помощи, а также возможность совместного производства.

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