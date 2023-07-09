ВОЙНА В Украине Германия хочет отсрочить вступление Украины в НАТО, поскольку боится войны с роССией - СМИ

2023-07-09 10:30


Германия планирует настаивать на отсрочке вступления Украины в Североатлантический альянс во время предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля 2023 года. Там опасаются, что это приведет к войне блока с Россией.

Как сообщает издание The Telegraph со ссылкой на источник в НАТО, Германия планирует призвать членов НАТО на саммите в Вильнюсе сосредоточиться не на предложениях относительно членства Украины в Альянсе, а на определенных гарантиях безопасности.

"Берлин сдержанно относится к перспективе предложить (Украине – ред.) немедленное членство. Требуется время для разработки гарантий, которые, по сути, заблокируют членство... Берлин не хочет, чтобы Путин потенциально тестировал статью 5", – сообщил изданию источник.

Вступление Украины в НАТО: последние новости

8 апреля 2023 года Португалия присоединилась к "коалиции" стран, поддержавших вступление Украины в НАТО. Она стала 23-м государством, выразившим такую позицию. Кроме того, Португалия поддержала украинскую формулу мира и выразила готовность работать над достижением ее целей.

Вступление Украины в Альянс поддержала и Турция. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина имеет право стать членом НАТО. Кроме этого, он выразил соболезнования в связи с гибелью украинцев в результате войны, развязанной Россией.

В то же время президент США Джо Байден заявил, что Украина не готова к вступлению в НАТО в разгар войны. Этот вопрос будут рассматривать только после того, как будет установлен мир. Он также отметил, что члены Североатлантического альянса не единогласны относительно перспектив членства Украины в блоке на этом этапе.

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