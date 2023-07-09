ВОЙНА В Украине Вступление Украины в НАТО поддержали уже 23 страны

2023-07-09 13:30

 

Вступление Украины в НАТО поддержала примерно три четверти членов Альянса. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Цитата

«Португалия пополняет перечень тех стран, с которыми мы уже формализовали поддержку членства Украины в Альянсе: отныне – 23 государства, примерно три четверти от количества членов

До начала Саммита НАТО в Вильнюсе остается буквально два дня – продолжаем максимизировать шансы на практический для Украины результат!», - написал Жовква.

Добавим

8 июля Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Португальской Республики Антониу Коштой.

По результатам разговора партнеры приняли Совместную декларацию между Украиной и Португалией. Среди прочего в декларации говорится о поддержке вступления Украины в НАТО.

subscriber subscriber

Еще по теме

Германия хочет отсрочить вступление Украины в НАТО, поскольку боится войны с роССией - СМИ

2023-07-09 10:30

До вступления Украины в НАТО США готовы предоставить ей гарантии безопасности, как Израилю, - Байден

2023-07-08 15:30

Саммит НАТО в Вильнюсе: The Guardian раскрыло, что ждет Украину

2023-07-08 13:30

Украина заслуживает членства в НАТО - Эрдоган

2023-07-08 11:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Очередные жесты "доброй воли": Резников назвал направления, где роССияне могут отступить

2023-07-09 14:30

Вступление Украины в НАТО поддержали уже 23 страны

2023-07-09 13:30

В Сватово оккупанты охотятся на "бесхозные" квартиры и машины с украинскими номерами

2023-07-09 12:30

видео Украинские военные продвигаются вперед на Бахмутском направлении - Сырский

2023-07-09 11:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Очередные жесты "доброй воли": Резников назвал направления, где роССияне могут отступить 2023-07-09 14:30
Вступление Украины в НАТО поддержали уже 23 страны 2023-07-09 13:30
В Сватово оккупанты охотятся на "бесхозные" квартиры и машины с украинскими номерами 2023-07-09 12:30
видео Украинские военные продвигаются вперед на Бахмутском направлении - Сырский 2023-07-09 11:30