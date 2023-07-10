ВОЙНА В Украине медведев угрожает взорвать три украинских АЭС и ядерные объекты в Европе, потому что "роССию атаковали ракеты"

2023-07-10 20:48

Кремлевский режим угрожает миру ядерной катастрофой.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выдал очередное маразматическое заявление. Ему привиделась ракетная атака на российскую АЭС и он угрожает взорвать три украинских АЭС и ядерные объекты в Восточной Европе.

Об этом он написал на своем телеграмм-канале.

Медведев на этот раз решил, что якобы Украина попыталась атаковать "натовскими ракетами" Смоленскую АЭС. "Запасной президент РФ" похвастался, что их сбили и теперь он угрожает взорвать Южноукраинскую, Ровенскую и Хмельницкую АЭС.

"Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южноукраинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе. Здесь уже нечего стесняться", — заявил кремлевский террорист.

Отметим, что ранее российские пропагандисты сообщали о якобы попытках ракетных ударов по Десногорской атомной станции в Смоленской области и военному аэродрому в Калужской. Оккупанты похвастались, что "ПВО сбила ракеты".

Напомним, российская террористическая армия захватила Запорожскую АЭС и готовит провокации. Оккупанты продолжают минирование Запорожской атомной электростанции и объектов на территории станции. На территорию ЗАЭС доставляются мины и взрывчатые вещества.