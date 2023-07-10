ВОЙНА В Украине Зеленский сообщил, насколько реальна угроза ядерного удара рф по Украине

2023-07-10 20:04

В частности, президент прокомментировал ситуацию с контролируемой Россией ЗАЭС: существует ли реальная угроза, поскольку затягиваются боевые действия.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался об угрозе ядерного удара со стороны РФ и ситуации на Запорожской АЭС.

Об этом шла речь во время интервью украинского президента журналистке ABС News.

Сначала напомним, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что большинство тактического ядерного оружия, которое, как ожидается, будет передано из России, уже доставлено в его страну. Он отметил, что все будет развернуто там до конца 2023 года.

Зеленский отметил, что глава Кремля Путин не прибегнет к использованию ядерного оружия. В то же время со ссылкой на украинскую разведку он считает, что Россия могла заминировать Запорожскую атомную электростанцию, чтобы остановить контрнаступление ВСУ.

Международное агентство по атомной энергии ООН (МАГАТЭ) заявило, что не видело доказательств подтверждения возможного взрыва на ЗАЭС, но также требовало более прозрачного доступа к объекту.

"Есть ли другая взрывчатка на месте? Да. Могут ли они сейчас увидеть взрывчатку? Нет. Достаточно ли людей, которые... беспристрастны, чтобы сделать какие-то выводы относительно того, какая часть территории загрязнена минами? Нет", – прокомментировал заявление МАГАТЭ Зеленский .

Это интервью появилось на фоне некоторых предположений о том, что Беларусь может стать плацдармом для очередной атаки с северной границы Украины. После неудачного восстания наемников ЧВК "Вагнер" им предложили принять предложение Лукашенко поехать в Беларусь. А там, согласно фото спутника, уже построены военные базы.

В то же время, Зеленский уверен, что наемники не нападут с севера на Украину.

"Вот что я считаю, исходя из разведки... он (Евгений Пригожин — главарь ЧВК – ред.) стал политической фигурой. И это, на мой взгляд, было его основной целью. Почему он остановился? Ну, я не знаю наверняка", – сказал Зеленский.

Напомним, что в МИД РФ заявили об угрозе для Запорожской ЗАЭС. Там, как всегда, обвиняют Украину.

Между тем украинская разведка сообщает, что оккупанты продолжают минирование ЗАЭС и объектов на территории станции. На территорию ЗАЭС доставляются мины и взрывчатые вещества.