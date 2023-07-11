ВОЙНА В Украине Встреча Байдена и Зеленского на саммите НАТО: в Белом доме назвали главную тему переговоров

2023-07-11 19:15

Лидеры двух стран проведут встречу в среду, 12 июля.

Американский президент Джо Байден и украинский президент Владимир Зеленский встретятся во время саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля. Одна из тем переговоров – путь реформ Украины для будущего вступления в Альянс.

Об этом на брифинге сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, лидеры двух стран проведут встречу в среду, 12 июля.

"Путь реформ для Украины будет разработан, но я не могу установить график", – уточнил он.

Как сообщалось, ранее журналист Politico Джонатан Лемайр в Twitter проинформировал о возможной встрече и переговорах американского президента Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским в рамках проходящего в Вильнюсе, Литве саммита НАТО, 11-12 июля.

Также глава Белого дома может встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который, как известно, блокировал решение Швеции статьи 32-м членом Альянса. Сам Эрдоган объяснял это тем, что Стокгольм слишком хорошо относится к курдам, которых Анкара считает террористами.