ВОЙНА В Украине Франция передаст Украине дальнобойные ракеты, которые сильно помогут в контрнаступлении

2023-07-11 13:35

Франция предоставит Украине дальнобойные ракеты. Это должно помочь ВСУ в контрнаступлении. Об этом во вторник, 11 июля, на полях Вильнюсского саммита НАТО объявил президент Франции Эммануэль Макрон.

О каких именно ракетах дальнего радиуса действия идет речь, пока неизвестно.

Отметим, что во Франции на вооружении стоят крылатые ракеты SCALP-EG.

Глава Офиса президента Андрей Ермак написал сообщение в Telegram, изобразив украинский и французский флаги, а также ракеты и рукопожатия.

Напомним, Украина уже получила дальнобойные ракеты от Великобритании и США. Франция стала третьей страной, предоставившей ВСУ дальнобойные ракеты.