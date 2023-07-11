ВОЙНА В Украине Йенс Столтенберг впервые заговорил о скором положительном решении по Украине

2023-07-11 14:32

Завершается работа над заключительной декларацией саммита НАТО в Вильнюсе по Украине, где будет четко прописан "положительный и сильный месседж" относительно ее пути к членству в Альянсе. Об этом сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на Публичном форуме, состоявшемся перед началом саммита во вторник, 11 июля.

"Вы увидите точную формулировку через несколько часов. Мы сейчас финализуем наше коммюнике. Я уже говорил об определенных элементах, которые, как я считаю, будут там присутствовать, но окончательное согласование - за лидерами, какие конкретные формулировки там будут", - сказал Столтенберг.

Он напомнил, что в мае на встрече министров в Осло предложил устранить требование выполнения плана действий по членству (ПДЧ) Украины в Альянсе.

"Украина прошла долгий путь, с тех пор как было принято решение 2008 года о следующем шаге в виде ПДЧ. С тех пор Украина стала значительно ближе к НАТО, и пора отразить это в решениях Альянса... Я убежден, что формулировки коммюнике саммита будут положительными, будет сильный сигнал по Украине и о пути вперед к членству", - заявил генсек.

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