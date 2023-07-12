ВОЙНА В Украине Норвегия планирует в четыре раза увеличить военную помощь Украине

2023-07-12 11:21

Норвегия планирует увеличить военную помощь Украине на 2,5 млрд крон (240 млн долларов) - до 10 млрд норвежских крон (около 10 млн долларов). Об этом говорится в сообщении норвежского правительства.

Как сообщил премьер-министр Норвегии Гар Стере, увеличение поддержки запланировано в рамках программы Нансена, рассчитанной на 75 млрд крон (почти 75 млн долларов) на пять лет.

Ранее Норвегия обязалась предоставить 15 млрд крон на гражданскую и военную поддержку в 2023 году в рамках программы, а также обещает больше средств в фонд поддержки Украины НАТО.

Стере подчеркивает, что это четкий сигнал относительно долгосрочной поддержки усилий Украины по проведению реформ, который еще больше свяжет Украину с альянсом.