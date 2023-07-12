ВОЙНА В Украине Президент Еврокомиссии о движении Украины в Евросоюз: Скорость поражает

2023-07-12 18:26

 

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Украина быстро достигнет успеха в процессе вступления в Европейский Союз, если сохранит текущий темп реформ.

Источник: "Европейская правда"

Детали: По прибытии на саммит НАТО в Вильнюсе фон дер Ляйен сказала, что как президент Еврокомиссии не может комментировать вопрос членства Украины в НАТО, однако отметила успехи Киева на пути к членству в ЕС.

Прямая речь: "Скорость, с которой Украина движется на пути к членству в ЕС, поражает. Это процесс, который основан на заслугах, и энтузиазм и интенсивность, с которыми Украина реформируется, быстро приближают ее к членству в ЕС.

Я уверена, что если они будут продолжать так и дальше, если сохранят скорость, успех будет скоро. Это прекрасный пример того, как можно быстро двигаться к членству в ЕС, если вы выполняете необходимые требования".

Этому предшествовало: Ранее президент Еврокомиссии заявила, что уже невозможно представить ЕС без Украины, Молдовы и Западных Балкан.

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Президент Еврокомиссии о движении Украины в Евросоюз: Скорость поражает 2023-07-12 18:26