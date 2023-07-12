ВОЙНА В Украине Украина и Франция подписали оборонное соглашение

2023-07-12 20:06

 

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о подписании соглашения с Министерством обороны Франции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Вильнюсе мы подписали соглашение между Министерством обороны Украины и Министерством обороны Франции", - написал Алексей Резников в твиттере.

По его словам, соглашение предусматривает:

- увеличение военной помощи Украине на 170 млн евро;

- упрощение процесса закупки и поставки оружия в Украину;

- создание основы совместного производства запчастей и обслуживания иностранного вооружения и техники.

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