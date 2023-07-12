Украина и Франция подписали оборонное соглашение

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о подписании соглашения с Министерством обороны Франции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в Вильнюсе мы подписали соглашение между Министерством обороны Украины и Министерством обороны Франции", - написал Алексей Резников в твиттере.
По его словам, соглашение предусматривает:
- увеличение военной помощи Украине на 170 млн евро;
- упрощение процесса закупки и поставки оружия в Украину;
- создание основы совместного производства запчастей и обслуживания иностранного вооружения и техники.