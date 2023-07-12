ВОЙНА В Украине Вступление в НАТО: Данилов объяснил, что нужно Украине

2023-07-12 21:37

Секретарь СНБО отмечает, что для Альянса важны права человека, демократия и свобода слова, поэтому Украине нужно проделать "большую домашнюю работу".

Украине сейчас необходимо выполнить "большую домашнюю работу" для того, чтобы отвечать требованиям членства в НАТО. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире Радио Свобода.



По его словам, НАТО - не только военный Альянс. Важны там и права человека, демократия и свобода слова. Он добавил, что в этой сфере "нужно будет сделать очень многое".



"Наше войско отвечает уже стандартам НАТО. И действия нашей армии отвечают стандартам, здесь вопросов ни у кого не возникает", - отметил секретарь СНБО.



Он добавил, что переход на техническое вооружение стран НАТО уже идет: количество западного оружия в Украине растет.



"То, что мы сегодня услышали и услышим завтра - это будут выдающиеся дни для нашей истории. Конечно, хотелось бы с первого раза и сразу. Но имеем в виду, что в Альянс входит 31 страна и каждая страна должна согласиться. Это сложный процесс. Но я уверен, что мы пройдем этот путь", - подчеркнул Данилов.



Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал два условия вступления Украины в Альянс.



Добавим, президент США Джо Байден заявил, что страны-члены НАТО достигли единого взгляда на интеграцию Украины в состав Альянса.