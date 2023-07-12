ВОЙНА В Украине США следят за информацией о роССийском ядерном оружии в беларуси

2023-07-12 22:05

 

США отслеживают информацию о возможном развертывании на территории Беларуси российского ядерного оружия.

Также США контролируют, чтобы Россия придерживалась обязательств по нераспространению.

Об этом заявил во время прессбрифинга в Вашингтоне спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер, — пишет Укринформ.

«Мы продолжаем активно следить за сообщениями о соглашении между Россией и Беларусью, чтобы быть уверенными, что Россия сохраняет контроль над своим оружием в случае любого развертывания его в Беларуси и придерживается своих обязательств согласно Договору о нераспространении ядерного оружия»,- добавил представитель Госдепа.

"Но я добавлю, что мы не видели никаких оснований для корректировки размещения наших собственных ядерных сил, а также никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие", — резюмировал представитель Госдепартамента США.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 14 июня заявил, что страна начала получать российское тактическое ядерное оружие. Он заявил, что "есть ракеты и бомбы". Диктатор также утверждал, что это оружие втрое мощнее атомных бомб, сброшенных войсками США на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

subscriber subscriber

Еще по теме

В НАТО согласовали планы обороны на случай войны с роССией, - Reuters

2023-07-11 16:48

Глава Минфина США Йеллен заявила о "прогрессе" в сложных отношениях с Китаем: заявление

2023-07-09 15:30

Очередные жесты "доброй воли": Резников назвал направления, где роССияне могут отступить

2023-07-09 14:30

Германия хочет отсрочить вступление Украины в НАТО, поскольку боится войны с роССией - СМИ

2023-07-09 10:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

США следят за информацией о роССийском ядерном оружии в беларуси

2023-07-12 22:05

Вступление в НАТО: Данилов объяснил, что нужно Украине

2023-07-12 21:37

До 33000 гривен: украинцы смогут получить выплаты от ООН и ЮНИСЕФ в 2023 году

2023-07-12 20:48

Украина и Франция подписали оборонное соглашение

2023-07-12 20:06
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

США следят за информацией о роССийском ядерном оружии в беларуси 2023-07-12 22:05
Вступление в НАТО: Данилов объяснил, что нужно Украине 2023-07-12 21:37
До 33000 гривен: украинцы смогут получить выплаты от ООН и ЮНИСЕФ в 2023 году 2023-07-12 20:48
Украина и Франция подписали оборонное соглашение 2023-07-12 20:06