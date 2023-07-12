ВОЙНА В Украине Результаты саммита НАТО хорошие, но не идеальные. Успехом могут быть гарантии безопасности от G7 – Зеленский

2023-07-12 16:15

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, трансляция велась в YouTube Офиса президента.

Вывод лидеров Альянса, что Украине не нужен План действий по членству – важный результат саммита НАТО, который проходит в Вильнюсе, считает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, трансляция велась в YouTube Офиса президента.

Он рассказал, что украинские защитники прошли большой путь в достижении взаимосовместимости с НАТО и имеют максимально свежий опыт сотрудничества с членами Альянса.

"Умелое применение нашими воинами оружия стран НАТО доказало, что глобальная демократия сильнее любых террористических угроз со стороны кого угодно", – добавил он.

Зеленский также сказал, что Украина, несмотря на войну, продолжает реформы на пути в ЕС.

"Так что мы и правда ценим признание, что ПДЧ не нужно. Я бы очень хотел, чтобы сегодня был успех на саммите для всех нас – для Украины, для наших воинов, для наших граждан, для наших детей. В частности, гарантии безопасности, такие важные для людей. Гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО. Не вместо [вступления в НАТО], а именно на пути интеграции", – продолжил он.

По словам Зеленского, сегодня страны G7 могут согласовать гарантии безопасности Украины.

"И я думаю, если это произойдет, мы будем над этим работать, это будет действительно важным для нас, конкретным успехом. Можем констатировать: результаты саммита хорошие, но если бы было приглашение – они были бы идеальны", – добавил президент.



