ВОЙНА В Украине Украина снова получит новейшие ракетные системы NASAMS для защиты неба от авиации и ракет

2023-07-14 14:35

Правительство Норвегии объявило о передаче Украине очередного пакета военной помощи, включающего в себя две зенитные пусковые установки NASAMS. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Норвегии.

"Правительство решило предоставить пакет поддержки NASAMS, включающий два дополнительных центра управления огнем, две пусковые установки и запасные части. Это обеспечит выносливость, резервирование и гибкость и, таким образом, повысит эффективность уже переданной Украине ПВО", – сказал министр обороны Бьорн Арильд Грамм.

Ранее Норвегия в сотрудничестве с США передала Украине две укомплектованные системы NASAMS.

"Противовоздушная оборона является первоочередной потребностью с украинской стороны. Украина нуждается в защите от российской авиации и ракетных ударов", – добавил министр.

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Украина снова получит новейшие ракетные системы NASAMS для защиты неба от авиации и ракет 2023-07-14 14:35