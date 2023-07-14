ВОЙНА В Украине За время войны против Украины рф потеряла более половины доходов от продажи нефти и газа

2023-07-14 10:27

Страна-террорист за год потеряла половину доходов от продажи нефти. Об этом говорится в свежем отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Так, в июне экспорт нефти и нефтепродуктов из московии снизился на 600 тыс. баррелей в сутки (б/с) до 7,3 млн б/с, что является минимальным уровнем с марта 2021 года.

Доходы от российского нефтяного экспорта в июне также сократились на $1,5 млрд до $11,8 млрд, что составляет лишь половину доходов, зафиксированных год назад.

МЭА также предусматривает, что эрефия в августе, несмотря на объявленное сокращение экспорта, может сохранить добычу на прежнем уровне из-за сезонного роста спроса на нефть на внутреннем рынке.

Напомним, в мае дефицит бюджета страны-террориста уже превысил годовой план из-за значительного падения нефтегазовых доходов.

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Джонсон: Нет оправданий отсрочке членства Украины в НАТО 2023-07-13 22:05
Если на ЗАЭС произойдет теракт, придется выселять людей в радиусе 50 км, - Минздрав 2023-07-13 21:37