ВОЙНА В Украине Пенсионерам и внутренним переселенцам придется пройти обязательную идентификацию в Ощадбанке

2023-07-14 22:12

Ощадбанк объявил о возобновлении процедуры физической идентификации пенсионеров и получателей социальной помощи, относящихся к ВПЛ.

Все они должны будут лично явиться в любое отделение Ощадбанка, чтобы пройти там идентификацию. Тем, кто ее не пройдет, банк заблокирует выплаты.

В сообщении отмечают, что процедура физической идентификации ВПЛ была введена постановлением Кабмина еще осенью 2014 года (собственно тогда, когда в стране начали появляться первые переселенцы). Но впоследствии, с началом эпидемии ковида, ее приостановили. Однако теперь карантин официально закончился, а значит, физическая идентификация ВПЛ будет восстановлена. Ее возобновят с 1 сентября 2023 года.

Физическую идентификацию должны проходить пенсионеры-ВПЛ, имеющие электронное пенсионное удостоверение (ЭПУ), а также внутренне перемещенные лица, являющиеся получателями социальной помощи для ВПЛ. Эти две категории граждан должны проходить физическую идентификацию в Ощадбанке каждые 6 месяцев.