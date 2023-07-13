ВОЙНА В Украине Ллойд Остин рассказал, когда Украина вступит в НАТО

2023-07-13 19:15

Киеву следует проделать дополнительную работу.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что "не сомневается" в том, что Украина вступит в НАТО. Впрочем, произойдет это тогда, когда война с Россией закончится.

Об этом глава Пентагона заявил в интервью CNN в Вильнюсе после саммита Альянса.

"Мы слышали, что почти каждая страна в зале говорила об этом", – сказал Остин.

Впрочем, по его словам, "еще предстоит проделать работу" по приведению украинской техники и подготовке в соответствие со стандартами НАТО.

Хотя "мы делаем эту работу сейчас, пока они ведут эту войну, нужно будет сделать еще большее, чтобы обеспечить их полный набор возможностей", сказал Остин.

Саммит НАТО: заявления Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги саммита НАТО в Вильнюсе. В частности, глава государства отметил значительный успех членства в НАТО. Кроме того, по его словам, Украина координирует с "Большой семеркой" структуру гарантий.

Также Зеленский рассказал, когда Украина станет членом НАТО. Зеленский подчеркнул: Киев понимает, что не сможет стать следующим членом Североатлантического союза, пока в Украине идет война с агрессорской Россией.

Президент Зеленский призвал страны НАТО присоединиться к пакету гарантий безопасности Украины. По его словам, Совет Украина-НАТО должен стать инструментом интеграции, а не просто партнерства.

Впрочем, после первого дня саммита 11 июля Владимир Зеленский подверг критике Альянс за нерешительность в отношении Украины. Глава государства заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе обсуждаются формулировки без Украины.