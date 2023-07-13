ВОЙНА В Украине Эта зима будет страшнее, чем та, которую мы уже прошли - энергетики

2023-07-13 20:04

В течение года оккупанты 271 попали в энергетические объекты Украины, чем нанесли колоссальный ущерб энергосистеме страны, поэтому восстановить все необходимые мощности до начала отопительного сезона невозможно.

Как сообщает "Экономическая правда", по словам энергетиков, зимой, когда потребление электричества в Украине возрастет, могут снова начаться массовые отключения света, даже при отсутствии новых обстрелов.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, в Украине нет ни одной ТЭС или ГЭС, которая бы зимой не подверглась вражеским атакам.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал, что компания проводит плановые ремонты и восстановление поврежденных блоков теплоэлектростанций.

"Текущие ремонты делаем пятый месяц подряд: семь блоков сделали, еще столько же - в процессе. В 2023 году планируем привести в порядок 27 блоков ТЭС. Также нужно восстановить 1,4 ГВт генерирующих мощностей", – сообщил он.

"Условия, в которых мы начнем эту зиму, будут намного хуже тех, что были в начале прошлой зимы. Мы закончили последний отопительный сезон, когда 75% тепловой генерации были разрушены или повреждены. Этого не было в 2022 году", – пояснил Сахарук.

Однако эксперты сомневаются, что до начала отопительного сезона удастся восстановить хотя бы половину мощностей.

"Энергетическая часть готовится, ведется большая работа по восстановлению и высоковольтных сетей, и генерации. Однако все сделать не удастся. Как бы мы ни старались, даже при наличии денег, сроки изготовления и доставки оборудования не позволят справиться с новым отопительным сезоном. Высоковольтная сеть будет восстановлена максимум на 30-40% относительно ее нормального состояния", – заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев также не исключает, что этот отопительный сезон будет сложнее чем тот, который уже пошла Украина. "Почему говорят, что может быть хуже, чем в прошлом году? Из-за отсутствия резерва генерирующих мощностей. Баланс у нас сейчас не достаточно прочный", - заявил эксперт.

По словам председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса, самая большая проблема сейчас – отсутствие запаса прочности в сетях "Укрэнерго", а именно – на подстанциях компании.

"Мы зависим от крупных генерирующих объектов, которые выдают электроэнергию через большие подстанции. Соответственно, критически важное значение имеет запас прочности на тех подстанциях, а сейчас он недостаточен", – отметил депутат.

"Если Запорожской АЭС в системе не будет, то у нас будут достаточно ощутимые проблемы с генерацией. Размер этого дефицита, как мне лично видится, перекрыть импортом мы не сможем. Просто столько импорта мы не вытянем. Поэтому зимой вполне могут быть ограничения", – считает Харченко.

Энергетики не исключают, что будут системные аварии, однако надеются, что общего блэкаута удастся избежать.

"Системные аварии будут. Они будут вызваны обстрелами, повышением нагрузки в сетях, аварийными остановками энергоблоков. Однако об общеукраинском блэкауте речь не идет", - заявил Рябцев.

Что делать украинцам

Что касается подготовки населения к зиме, то украинцам советуют позаботиться о наличии павербанков, и генераторов.

"Если у вас есть генератор, проведите его техосмотр и запаситесь топливом. То же самое касается мощных павербанков. Готовьтесь к тому, что эти вещи вам понадобятся. Вероятность такого сценария очень велика", - предупреждает Харченко.

Исполнительный директор ДТЭК Сахарук считает, что стоит обратить внимание на утепление домов.

По словам Рябцева, стоит обеспечить автономное энергообеспечение домов на случай аварий.

"Оборудование есть и цены значительно ниже, чем были на пике спроса. Лучше вложиться сейчас, чем потом сидеть без электричества и горючего. Украинцам нужно понять: до конца войны проблемы с электроэнергией не исчезнут. Трудности будут даже после ее окончания, поэтому лучше к этому быть готовым", – подытожил Рябцев.

Попытки оккупантов уничтожить энергосистему Украины

10 октября 2022 года Россия впервые ударила по энергосистеме Украины. С тех пор враг постоянно пытался погрузить Украину во тьму, оставив ее зимой без света, тепла и связи.

По всей Украине были введены графики плановых, аварийных и экстренных отключений электроэнергии. Украинцы перешли на генераторы и научились выживать в условиях отсутствия электричества.