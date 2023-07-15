ВОЙНА В Украине В Украину возвращается беспощадная жара: где и когда раскалит до +34°

2023-07-15 08:30


На выходных в большинстве областей Украины ожидается погода без осадков. Ветер изменит свое направление, а температура несколько повысится. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, в следующие трое суток на большей части территории страны будет без осадков, лишь 15-16 июля на востоке, а днем 17 июля на западе местами пройдет кратковременный дождь и гроза.

Ветер будет северо-западный с переходом на юго-западный, его скорость составит 3-10 м/с.

Температура ночью будет на уровне 12-19°; днем воздух прогреется до 23-29°. Сегодня на Закарпатье и крайнем юге страны, в воскресенье в западных и южных областях, 17 июля в Украине, кроме востока, температура будет подниматься до 28-34°.

Жара в мире

По данным экспертов, жара в 2024 году может стать еще мощнее. Повышение глобальной температуры приведет к усилению ливней и проявлений засухи, что в свою очередь приведет к масштабным лесным пожарам.

Синоптики прогнозируют, что на выходных мощная волна тепла охватит юг и восток Европы. Ожидается, что температура будет подниматься до +48°. Прогнозируется, что эта исключительная жара продлится в Средиземноморье около двух недель.

subscriber subscriber

Еще по теме

документ Минобразования настаивает на переходе в новом учебном году к очной форме обучения

2023-07-14 19:31

Украина снова получит новейшие ракетные системы NASAMS для защиты неба от авиации и ракет

2023-07-14 14:35

Джонсон: Нет оправданий отсрочке членства Украины в НАТО

2023-07-13 22:05

Ллойд Остин рассказал, когда Украина вступит в НАТО

2023-07-13 19:15

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В Украине начали выплачивать денежную помощь 5000 гривен на человека: кто получит

2023-07-15 12:30

ВСУ продвигаются в Запорожской области – Генштаб

2023-07-15 10:30

"Меня никто не остановит": Залужный дал жесткое обещание насчет Крыма

2023-07-15 09:30

В Украину возвращается беспощадная жара: где и когда раскалит до +34°

2023-07-15 08:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В Украине начали выплачивать денежную помощь 5000 гривен на человека: кто получит 2023-07-15 12:30
ВСУ продвигаются в Запорожской области – Генштаб 2023-07-15 10:30
"Меня никто не остановит": Залужный дал жесткое обещание насчет Крыма 2023-07-15 09:30
В Украину возвращается беспощадная жара: где и когда раскалит до +34° 2023-07-15 08:30