ВОЙНА В Украине Болгария передала Украине 100 бронированных машин

2023-07-15 15:30

 

В новом пакете военной помощи Болгарии для ВСУ есть 100 бронированных машин, преимущественно БТР.

Об этом пишет Euracitiv.

Это первый военный пакет Болгарии Украине, о котором было объявлено официально. До сих пор военная помощь держалась в секрете, но неофициально сообщалось, что Болгария помогает Украине боеприпасами.

"Это бронированная военная техника, приобретенная во время Процесса возрождения, которая никогда не использовалась. В то же время она нуждается в расходах на хранение и обслуживание", - сказал депутат из "Демократической Болгарии" Ивайло Мирчев.

Военная техника была закуплена 40 лет назад для проведения так называемого процесса "Возрождение" - попытки тоталитарного режима насильственно ассимилировать болгарских турок путем изменения их имен, что привело к изгнанию более 300 тысяч болгарских граждан турецкого происхождения в Турцию почти 40 лет назад.

Решение о предоставлении бронетехники было объявлено через неделю после визита президента Украины Владимира Зеленского в Софию.

После предоставления бронетехники, Болгария надеется получить новую технику от США. Болгарская армия объявила заказ на сумму почти 1 млрд долларов на закупку современных западных бронированных машин для пехоты, но процедура еще не завершена, отмечают в издании.

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