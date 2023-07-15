Политика Уоллес оправдался за заявление о "недостаточной благодарности" со стороны украинцев: продолжит поддерживать Киев

2023-07-15 17:30

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес уточнил, что имел в виду, когда говорил, что Украине стоит больше благодарить Британию и партнеров за военную помощь. По его словам, министр будет продолжать поддерживать Украину сколько потребуется.

Цитата

"Я говорил о необходимости для Украины иногда признавать, что во многих странах и в некоторых парламентах нет такой сильной поддержки, как в Великобритании. Это был комментарий не о правительствах, а о гражданах и депутатах во всем международном сообществе. Нам повезло, что население Великобритании и все партии в нашем парламенте поддерживают наши усилия по оказанию помощи Украине", - написал Уоллес в Facebook.

Детали

По его словам, рейтинги поддержки Украины Великобританией являются одними из самых высоких в Европе - более 70%.

Как отметил Уоллес, своим заявлением он хотел подчеркнуть важность помнить, что мы не должны говорить сами с собой, а прилагать усилия, чтобы достучаться до других граждан, которые все еще нуждаются в убеждении.

«Я лично буду продолжать поддерживать Украину до конца, столько, сколько потребуется, но национальные парламенты часто имеют конкурирующие потребности, и Украине и Великобритании нужно продолжать поощрять эту сильную поддержку, используя факты и дружбу», -заявил Уоллес.

По его словам, комментарии по "Amazon" были сделаны в прошлом году и имели целью подчеркнуть, что отношения Великобритании с Украиной не являются "трансакционными", а скорее "партнерскими".

Дополнение

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о "недостаточной благодарности" со стороны украинцев было "досадным недоразумением". Страны поддерживают хорошие отношения, и Украина благодарна каждому государству, которое оказало помощь, независимо от объемов, отметил Кулеба.

Напомним

Уоллес рассказал, что в прошлом году ездил в Украину, чтобы получить список покупок оружия. “Вы знаете, мы не Amazon”, — сказал он. “Я сказал им это в прошлом году, когда ехал 11 часов, чтобы мне дали список”.