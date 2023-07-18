ВОЙНА В Украине Україні не треба створювати власний аналог «Моссаду», у нас це вже існує, ― Кирило Буданов

2023-07-18 11:33

Нам не треба створювати «Моссад», у нас це вже існує ― запевнив очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов.

За його словами, у наші дні керівник розвідки не може лишатися в тіні: без цього більше неможливо. Усі наступні війни в будь-якій країні світу будуть виглядати так само. Можна сказати, в цьому ми задаємо тренд.

"У 2014 році ми повністю програли інформаційну війну. У 2022-му ми почали діяти по-іншому, і тепер росіяни програють інформаційну битву.

У нас є свої джерела: скажімо так, у найближчих [до путлєра] кабінетах. Тож здебільшого ми знаємо, що відбувається.

Нещодавня спроба заколоту пріґожина похитнула кремлівський режим, додала йому складнощів та нестабільності.

Говорячи про Моссад як про відому організацію, що ліквідує ворогів своєї держави, то ми робили це і будемо робити. Нам не потрібно нічого створювати, оскільки це вже існує.

Щодо спроби росіян завдати ракетного удару по будівлі відомства: це була не перша їхня спроба. Але, як бачите, ми знову тут ― у головних приміщеннях цієї будівлі. Усе працює так, як і повинно",― каже головний український розвідник.