За время наступления Силы обороны освободили 210,5 кв. км территории, сообщила в понедельник заместитель министра обороны Анна Маляр.
Цитата
"За прошедшую неделю в результате наступательных действий в целом освобождено почти 18 кв. км. В целом освобожденная площадь за время наступления составляет 210,5 кв. км", - написала Маляр в Telegram.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 238 300 человек, 4115 танков и сотен единиц военной техники.