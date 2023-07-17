ВОЙНА В Украине За время наступления освобождено более 210 кв. км территории - Минобороны

2023-07-17 17:37

За время наступления Силы обороны освободили 210,5 кв. км территории, сообщила в понедельник заместитель министра обороны Анна Маляр.

Цитата

"За прошедшую неделю в результате наступательных действий в целом освобождено почти 18 кв. км. В целом освобожденная площадь за время наступления составляет 210,5 кв. км", - написала Маляр в Telegram.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 238 300 человек, 4115 танков и сотен единиц военной техники.