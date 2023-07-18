ВОЙНА В Украине "Враг перебрасывает резервы": Сырский рассказал о ситуации на восточном фронте

2023-07-18 17:37

На Восточном направлении ситуация остается сложной, однако контролируемой. Силы обороны останавливают продвижение противника на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

По его словам, враг опрокидывает резервы на Бахмутское направление.

"В то же время противник сосредоточил свои основные силы на Купянском направлении, где украинские воины держат оборону", — говорится в сообщении.

Тем временем воины 47 ОМБР на Запорожском направлении с позывными Примара, Кач и Бублик на своем "Брэдли" уничтожили в одном бою сразу два российских танка.