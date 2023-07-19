ВОЙНА В Украине Американські касетні боєприпаси вже прибули і майже готові до використання проти ворога

2023-07-19 09:35

Українські військові дуже скоро будуть готові використовувати касетні боєприпаси у війні проти російських загарбників. Про це повідомив командувач Сухопутних сил ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський у інтерв'ю для BBC.

Так, Сирський підтвердив, що касетні боєприпаси від США вже прибули в Україну. Він зазначив, що снаряди "будуть готові до використання протягом кількох днів".

При цьому видання не уточнило, коли саме відбулася розмова з Сирським.

Водночас командир 57 бригади ЗСУ полковник Олександр Бакулін заявив, що касетні боєприпаси потрібні, щоб "нанести максимальної шкоди піхоті противника".

"Чим більше піхотинців тут гине, тим більше їхні родичі на росії запитуватимуть свій уряд "чому?", – сказав він.

Але, додає полковник: "Я не можу сказати, що касетні бомби вирішать усі наші проблеми на полі бою".

Видання стверджує, що чисельність українських військ на східному фронті вперше зрівнялася з російськими – близько 160 тисяч. Однак Україна все ще поступається Росії за кількістю артилерії.