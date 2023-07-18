ВОЙНА В Украине В Минобороны ответили, когда наступит кульминация под Мелитополем и Бердянском

2023-07-18 19:15

Оккупанты на юге выстроили мощную оборону и сейчас всеми силами пытаются остановить наступление, заметила Маляр.

В Минобороны подчеркнули, что украинские военные на юге понемногу, но уверенно продвигаются вперед. Кульминация под Мелитополем и Бердянском придет тогда, когда враг будет истощен, что позволит сформировать определенные места для успешного наступления.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр во время телемарфона во вторник, 18 июля.

Она заметила, что Россия, к сожалению, сильный враг. Они построили мощную оборону и сейчас всеми силами пытаются остановить наступление на юге.

"Давайте вспомним Херсон. Там тоже не за 1 день был освобожден город – долгое время готовилась ситуация и обстановка. Кульминация наступает тогда, когда сторона врага истощена и формируются определенные точки и места, где наиболее успешно могут действовать ВСУ", – пояснила Маляр.

Напомним, в Минобороны рассказали, почему контрнаступление ВСУ замедляется - все из-за минных полей. Как отметила заместитель министра обороны Анны Маляр, разминировать территории на юге скорее невозможно из-за технических моментов.