Мир Срок работы и особенности эксплуатации сцепления

2023-07-19 16:50

Автомобильное сцепление – важнейший блок для управления транспортом с механической и роботизированной коробкой переключения передач. Этот узел принимает на себя серьезные нагрузки, поэтому каждый водитель должен знать, как правильно им пользоваться, какой ресурс у данного механизма, когда требуется ремонт или  замена сцепления и какова цена в Киеве или в другом городе?    

Советы и рекомендации водителям дали эксперты киевской сети СТО Oiler, на которой вы можете произвести диагностику, ремонт и замену различных узлов.

Сколько работает сцепление?

Диагностику и плановую замену узлов (как и технических жидкостей) следует проводить согласно регламенту. Например, замена антифриза Киев производится каждые 2-3 года или каждые 40-50 тысяч километров пробега.

Если вам нужна замена масла Киев, то будьте добры заезжать на СТО каждый год или каждые 10-15 тысяч километров пробега. Для сцепления точных сроков замены нет, так как многое зависит от условий эксплуатации и манеры езды конкретного водителя.

  •       5 000-10 000 километров пробега «ходит» сцепление при неправильной эксплуатации. Пример – автомобили в автошколах и у начинающих водителей.
  •       15 000 – 100 000 километров пробега. Это средний ресурс сцепления. Он больше при частой езде по трассе и ниже при езде в городе и по пересеченной местности.
  •       150 000 – 200 000 километров пробега. Такой пробег встречается у опытных и аккуратных водителей, которые ездят преимущественно по трассе.

Обратите внимание, что при критических нагрузках или во время слишком грубой эксплуатации (пробуксовка и так далее) сцепление может сгореть очень быстро.

Особенности эксплуатации сцепления

  1. Не рекомендуется перегружать автомобиль. Если часто ездить с полным салоном людей, да еще и с грузом в багажнике, то сцепление быстрее сломается.
  2. Пробуксовка, частое переключение передач, начало движения на подъеме, торможение с помощью КПП и частое переключение на пониженную передачу – все это тоже заметно сокращает срок жизни сцепления. К слову, если трогаться на высокой передаче, то сцепление тоже будет принимать на себя повышенные нагрузки.
  3. Городская езда с частым переключением передач – это хуже, чем планомерная езда по трассе, когда сцепление переключается гораздо реже. Вообще, эксперты полагают, что чем чаще вы выжимаете педаль сцепления, тем быстрее оно выйдет из строя.    
  4. Наконец, выжимать педаль сцепления также нужно правильно, не передерживая и не бросая сцепление резко. Конечно, это приходит с опытом, поэтому у водителей-новичков сцепдение может гореть чаще.

 

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