Срок работы и особенности эксплуатации сцепления
2023-07-19 16:50
Автомобильное сцепление – важнейший блок для управления транспортом с механической и роботизированной коробкой переключения передач. Этот узел принимает на себя серьезные нагрузки, поэтому каждый водитель должен знать, как правильно им пользоваться, какой ресурс у данного механизма, когда требуется ремонт или замена сцепления и какова цена в Киеве или в другом городе?
Советы и рекомендации водителям дали эксперты киевской сети СТО Oiler, на которой вы можете произвести диагностику, ремонт и замену различных узлов.
Сколько работает сцепление?
Диагностику и плановую замену узлов (как и технических жидкостей) следует проводить согласно регламенту. Например, замена антифриза Киев производится каждые 2-3 года или каждые 40-50 тысяч километров пробега.
Если вам нужна замена масла Киев, то будьте добры заезжать на СТО каждый год или каждые 10-15 тысяч километров пробега. Для сцепления точных сроков замены нет, так как многое зависит от условий эксплуатации и манеры езды конкретного водителя.
- 5 000-10 000 километров пробега «ходит» сцепление при неправильной эксплуатации. Пример – автомобили в автошколах и у начинающих водителей.
- 15 000 – 100 000 километров пробега. Это средний ресурс сцепления. Он больше при частой езде по трассе и ниже при езде в городе и по пересеченной местности.
- 150 000 – 200 000 километров пробега. Такой пробег встречается у опытных и аккуратных водителей, которые ездят преимущественно по трассе.
Обратите внимание, что при критических нагрузках или во время слишком грубой эксплуатации (пробуксовка и так далее) сцепление может сгореть очень быстро.
Особенности эксплуатации сцепления
- Не рекомендуется перегружать автомобиль. Если часто ездить с полным салоном людей, да еще и с грузом в багажнике, то сцепление быстрее сломается.
- Пробуксовка, частое переключение передач, начало движения на подъеме, торможение с помощью КПП и частое переключение на пониженную передачу – все это тоже заметно сокращает срок жизни сцепления. К слову, если трогаться на высокой передаче, то сцепление тоже будет принимать на себя повышенные нагрузки.
- Городская езда с частым переключением передач – это хуже, чем планомерная езда по трассе, когда сцепление переключается гораздо реже. Вообще, эксперты полагают, что чем чаще вы выжимаете педаль сцепления, тем быстрее оно выйдет из строя.
- Наконец, выжимать педаль сцепления также нужно правильно, не передерживая и не бросая сцепление резко. Конечно, это приходит с опытом, поэтому у водителей-новичков сцепдение может гореть чаще.