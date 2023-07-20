Фото-видео видео В Минкульте показали, как делают тризуб для "Родины-матери" в Киеве

2023-07-20 21:37

 

Министерство культуры и информационной политики Украины показало, как делают тризуб для монумента “Родина-мать” в Киеве, проект которого реализуется при поддержке крупного бизнеса.

Цитата

“Тризуб — символ нашей свободы. Проект „Тризуб Родины“ — об освобождении нашей культуры от советского клейма”, — написали в Минкульте.

Детали

Тризуб на щите монумента “Родина-мать” устанавливается благодаря поддержке крупного бизнеса, который, кроме помощи фронту, также присоединяется к культурным проектам.

Напомним

13 июля Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала разрешение на замену советского герба на герб Украины на щите монумента “Родина-мать” в Киеве.

Также министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко показал видео, как будет выглядеть монумент “Родина-мать” в Киеве после декоммунизации.

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Фото-видео

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фото Космический аппарат приблизился к Меркурию сделал первые качественные снимки самой маленькой планеты 2023-06-23 20:34
фото The Associated Press опублікувало прямі докази того, що окупанти підірвали Каховську ГЕС 2023-06-21 09:35
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