Фото-видео видео В Минкульте показали, как делают тризуб для "Родины-матери" в Киеве

2023-07-20 21:37

Министерство культуры и информационной политики Украины показало, как делают тризуб для монумента “Родина-мать” в Киеве, проект которого реализуется при поддержке крупного бизнеса.

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“Тризуб — символ нашей свободы. Проект „Тризуб Родины“ — об освобождении нашей культуры от советского клейма”, — написали в Минкульте.

Детали

Тризуб на щите монумента “Родина-мать” устанавливается благодаря поддержке крупного бизнеса, который, кроме помощи фронту, также присоединяется к культурным проектам.

Напомним

13 июля Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала разрешение на замену советского герба на герб Украины на щите монумента “Родина-мать” в Киеве.

Также министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко показал видео, как будет выглядеть монумент “Родина-мать” в Киеве после декоммунизации.