ВОЙНА В Украине Разведка Великобритании раскрыла реальные причины выхода рф из зерновых соглашений

2023-07-21 10:27

Московия приняла подлое решение о выходе из Черноморской зерновой инициативы раньше, чем объявила об этом, поскольку считала, что инициатива больше не отвечает ее интересам. Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

При этом на рф замаскировали это дезинформацией, утверждая, что ее выход вызван беспокойством тем, что гражданские суда якобы подвергаются опасности от украинских мин, и что Украина использует зерновой коридор в военных целях. В то же время, они не предоставили никаких доказательств для этих утверждений.

Как отметили в британской разведке, выйдя из "зернового соглашения", Россия фактически свела на нет соглашение, обеспечивающее безопасный проход судов, экспортирующих украинское зерно.

В Минобороны Великобритании считают, что на рф стремятся остановить любое торговое судоходство из украинских портов.

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