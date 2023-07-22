ВОЙНА В Украине В Сенате США зарегистрировано постановление о скорейшем вступлении Украины в НАТО

2023-07-22 10:30

В Сенате США зарегистрирован проект резолюции о поддержке скорейшего вступления Украины в НАТО.

Об этом сообщается в официальном твиттере Зеленского.

В сообщении отмечается: "Важная новость из Соединенных Штатов. Сенаторы Линдсей Грэм и Ричард Блюменталь представили проект резолюции Сената США о поддержке скорейшего вступления Украины в НАТО.

Действительно, только это может обезопасить Украину и всю нашу Европу, нашу демократию и свободу от новых российских агрессий. Чем шире пространство НАТО, тем шире пространство мира и общей безопасности.

Благодарен всем, кто помогает нам защищать свободу и приближать длительный, справедливый мир. Спасибо, господа сенаторы! Спасибо всем американцам за жизненно важную поддержку Украины!"