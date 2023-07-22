ВОЙНА В Украине путин готовит новую армию: Подоляк объяснил замысел диктатора

2023-07-22 15:30

Михаил Подоляк объяснил, зачем диктатор Путин готовит новую армию и почему это обернется против него.

Президент России Владимир Путин готовит новую армию из "Росгвардии" для использования внутри страны. Однако, по словам советника главы ОП Михаила Подоляка, она обернет оружие в сторону Кремля.

Об этом Подоляк сказал в эфире национального телемарафона.

"Почему переворот Пригожина завершился фиаско? Очень просто – Пригожин маленький по масштабу, он и не хотел забрать власть, не хотел ее перехватить. Он бизнесмен… не политик. Он шел очень быстро, не ожидал такого прохода от Ростова в Москву, но не хотел зайти в Москву и взять власть", – пояснил он.

Подоляк также объяснил, зачем Путин готовит новую армию.

"Он хочет создать на базе Росгвардии вторую армию, опять-таки для внутреннего использования. То есть эта армия должна защищать Путина. Он ошибается. Эта армия будет атаковать Путина", — сказал советник руководителя ОП.

А причина, по которой даже "Росгвардия" восстанет против диктатора, является то, что в России любят "сильного царя".

"Путин после неудачного мятежа Пригожина доказал, что он не царь, а шут, трусливый убегающий человек. РФ его уже не любит. Все, нет сакральности Путина", — отметил Подоляк.

Напомним, Михаил Подоляк назвал задержание террористы Гиркина – страхом в элитах РФ.