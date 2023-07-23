ВОЙНА В Украине Когда ВСУ развернутся и начнут действовать, на фронте будут изменения, - Блинкен

2023-07-23 11:30

 

Госсекретарь США Энтони Блинкен ожидает перемен на фронте.

Об этом Блинкен сообщил на Аспенском форуме по безопасности в Колорадо.

"И когда они развернутся и начнут действовать, все силы, которые были обучены за последние месяцы, оборудование, которое предоставили им мы и примерно 50 стран, я думаю, все это будет иметь существенное значение и приведет к изменениям", - заявил Блинкен.

По словам Блинкена, Соединенные Штаты "изначально говорили, что это будет тяжело".

"Вы, наверное, слышали, и многие говорили, что россияне подготовили серьезные и укрепленные линии защиты. Украинцы пробиваются через них", - добавил госсекретарь США.

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