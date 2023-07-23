ВОЙНА В Украине Начнут проверять родственников: украинцам готовят серьезные изменения

2023-07-23 14:30

В Украине проводят проверки для работников Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), однако они могут коснуться не только глав военкоматов, но и руководящего состава и родственников сотрудников ТЦК.

Об этом сообщил глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков в эфире телемарафона.

Он отметил, что такое нововведение решили ввести после нескольких скандалов, связанных с военкомами и коррупцией. Теперь сотрудников ТЦК и их родственников будут проверять на наличие имущества, автомобилей, финансовых обязательств.

Согласно закону, под проверки попадут близкие военкомов и сотрудников военкоматов: супруги, братья, сестры, родители, дети.

Новиков отметил, что НАПК прежде всего будет проверять региональные ТЦК, а затем районные военкоматы. Он добавил, что сейчас проходит мониторинг образа жизни руководства ТЦК и СП. То есть под проверки попадут не только первые лица, но и руководители секторов, отделов и управлений военкоматов.