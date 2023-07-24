ВОЙНА В Украине ATACMS позволил бы уничтожать ракетные комплексы рф и корабли в портах – ВСУ

2023-07-24 16:30

 

Дальнобойные ракетные системы ATACMS позволили бы Украине уничтожать российские береговые ракетные комплексы и стоящие в портах корабли. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Комплекс ATACMS способен уничтожать, прежде всего, наземные цели, сказал он.

"То есть, кроме того, чтобы его иметь, надо иметь данные разведки, надо понимать, где находятся те системы [врага], чтобы уничтожать их эффективно", – отметил Игнат.

По его мнению, такая информация есть у Сил обороны, поэтому благодаря ATACMS можно было бы уничтожать береговые ракетные комплексы россиян и находящиеся в портах корабли.

СПРАВКА. ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Различные модификации ATACMS имеют дальность стрельбы от 165 до 310 км. Пока что Украина получала к HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км. ВСУ используют HIMARS для ударов по складам, штабам и другим целям в тылу россиян.

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