ВОЙНА В Украине Украина уже освободила 50% захваченных рф с февраля 2022 года территорий - Блинкен

2023-07-24 20:15

 

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина отвоевала уже около половины своих территорий, которые были оккупированы Россией с начала полномасштабного вторжения.

Источник: Блинкен в интервью CNN, которое приводит Reuters, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Украина уже вернула около 50% территории, которая была сначала захвачена (Россией – ред.)".

Детали: В то же время, по его словам, во время контрнаступательных операций Вооруженные силы Украины столкнулись со значительным сопротивлением.

"Это все еще относительно ранние дни контрнаступления. Это трудно. Это не завершится в течение следующей недели или двух", – добавил Блинкен.

Он рассказал, что в США считают, что контрнаступление Украины продлится еще по крайней мере несколько месяцев.

Что предшествовало: Ранее Блинкен заявлял, что ситуация на поле боя в Украине изменится, когда Вооруженные силы Украины "развернутся".

Перед этим Минобороны Эстонии рассказало, что атаки российских оккупационных войск на северо-востоке Украины, вероятно, усложнят контрнаступление ВСУ на юге.

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