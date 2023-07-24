ВОЙНА В Украине ISW: "вагнер" в Беларуси не представляет угрозы для Украины или Польши

2023-07-24 21:37

Российский диктатор владимир путин и самопровозглашенный глава беларуси александр лукашенко усилили информационные операции в отношении Запада, говоря, что контрнаступление Украины якобы провалилось, и заявляя, что ЧВК “вагнер" якобы представляет угрозу для Польши. Об этом сообщает Институт изучения войны.

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"Высокопоставленные западные и украинские лидеры и ISW продолжают считать, что еще слишком рано давать оценку украинскому контрнаступлению, поскольку Украина все еще имеет значительные незадействованные подготовленные силы и сохраняет способность начать решающие операции в любое время и в любом месте по собственному выбору…

Нет никаких признаков того, что боевики "вагнера" в Беларуси имеют тяжелое вооружение, необходимое для серьезного наступления на Украину или Польшу. Условием соглашения путина-лукашенко-пригожина, которое положило конец вооруженному восстанию, была передача "вагнером" такого оружия министерству обороны рф", - говорится в сообщении.

Детали

Аналитики отметили, что фото главной базы "вагнера" в Целе, Осиповичи, указывает на то, что транспортные средства, припаркованные на территории базы и вокруг нее, – это преимущественно сотни легковых автомобилей, небольших грузовиков и примерно 35 полуприцепов.

"Силы "вагнера" в беларуси не представляют военной угрозы для Польши или Украины, пока они не будут перевооружены механизированной техникой", – отметили в ISW.