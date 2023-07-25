ВОЙНА В Украине На Бердянском направлении армия Украины заметно продвинулась в глубину обороны противника

2023-07-25 09:24

На Бердянском направлении Силы обороны имели частичный успех и продвинулись в глубину противника от 350 м до 1,4 километра. Об этом рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

"Продолжаются ожесточенные бои за Старомайорское. На Мелитопольском направлении без изменений. В связи с плотным минированием наши группы разграждения и штурмовые отряды осуществляют мероприятия по разминированию и производят огневое поражение. Остальные ударные подразделения закрепляются на рубежах и находятся в готовности к дальнейшим наступательным действиям".

По словам спикера, главные усилия противник концентрирует на предотвращении пошагового продвижения украинских войск.

Оккупанты предприняли неудачные попытки вернуть утраченную позицию в окрестностях Приютного Запорожской области. Враги также нанесли авиаудары по окрестностям Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка. Из артиллерии были обстреляны Новодарьевка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоандреевка и Степное Запорожской области.