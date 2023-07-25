ВОЙНА В Украине Какие болезни являются основанием для признания непригодным во время мобилизации и что нужно знать: разъяснение

2023-07-25 19:15

В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ продолжается всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет призывают в армию. Однако законодательство освобождает несколько категорий мужчин от мобилизации из-за проблем со здоровьем.

Для того, чтобы таким гражданам получить отсрочку или быть признанным непригодным к службе, необходимо предоставить документы, подтверждающие заболевание. Перечень болезней, с которыми не берут в армию, прописан в приказе Министерства обороны "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

С некоторыми заболеваниями военнообязанного могут признать непригодным не только в мирное время, но и в военное, а также навсегда исключить из воинского учета. В частности, от мобилизации и воинской службы освобождаются мужчины, имеющие тяжелые патологии: отсутствие конечности, слепота, глухота, умственная отсталость, шизофрения.

Кроме того, с целым рядом различных заболеваний также не призывают в армию. К таким относятся гепатиты (тяжелая форма вирусных гепатитов, плохо поддающаяся лечению и сопровождающаяся выраженным нарушением в работе органов и систем). Также на воинскую службу не берут с заболеваниями органов зрения (анатомические дефекты век, орбит или глазной конъюнктивы, сопровождающиеся выраженным нарушением двигательных или зрительных функций на обоих глазах). К таким же болезням относятся заболевания органов слуха.

Также освобождаются от службы в армии люди, у которых диагностировано расстройство психики и поведения, болезни системы кровообращения (в тяжелых формах), онкологические заболевания (при установлении неизлечимого диагноза), ВИЧ-инфекция (если она сопровождается развитием паразитарных или инфекционных заболеваний, образованием злокачественных опухолевых процессов, другими уточненными заболеваниями).

Заболевания нервной системы в острой форме также являются основанием для освобождения от мобилизации. Речь идет о таких болезнях, как менингит, энцефалит, болезнь Паркинсона, миопатия, люмбаго, рассеянный склероз, церебральная форма паралича. Не берут в армию с болезнями дыхательной системы (хроническая форма бронхита и пневмонии, тяжелая форма бронхиальной астмы).

Не мобилизуют людей со следующими заболеваниями:

Заболевания пищеварительной системы (челюстно-лицевые аномалии (за исключением врожденных), аномалий прикуса, сопровождающиеся нарушением дыхания, обоняния, а также глотательной, речевой и жевательной функции).

Патологии мочеполовой системы (например, тяжелый нефротический синдром, острый пиелит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатия, почечная недостаточность, гидронефроз).

Заболевания костей (выраженная деформация или дефекты пальцев кисти, стоп; тяжелая форма плоскостопия; фибробластические патологии с нарушением двигательной активности).

Напомним, нацагентство по предотвращению коррупции обещает проверить на предмет незаконного обогащения не только начальников украинских Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), но и весь руководящий состав, а также их родственников.