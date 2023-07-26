ВОЙНА В Украине Как в Украине проходит восстановление электросетей и будут ли новые отключения света

2023-07-26 08:24

В Украине с начала года выполнено около 60% запланированных работ по обновлению сетей. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, уже отремонтировано 14,5 тыс. км воздушных линий, ряд подстанций и электрооборудования. Обеспечивается усиленная защита для энергообъектов.

"Национальная компания Укрэнерго выполнила около 60% запланированных работ по восстановлению сетей. Двигаемся четко в пределах графиков. В итоге планируем добавить в энергосистему 1,7 ГВт мощности. Такую задачу поставил перед Министерством энергетики", – заявил Шмыгаль.

Одновременно ведутся работы по подготовке к зиме и теплоэнергетике. Ремонты ТЭЦ, котельных, тепловых электростанций проходят в плановом режиме.

"11,7 млрд куб. м газа уже закачано в украинские газохранилища. Это почти 80% от потребности. На складах имеем в наличии 1,5 млн тонн угля, планируем выйти на показатель 1,8 млн тонн", – добавил премьер.