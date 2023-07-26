Мир Литва готовит самую большую закупку современных танков в своей истории

2023-07-26 10:29

Литва планирует выделить 2 млрд. евро на приобретение танков. Об этом сообщил главный советник президента Литвы Кястутис Будрис, пишет Delfi.

"Это станет одной из самых больших закупок Литвы - не только для армии, но и для Литвы в целом. Речь идет о 2 млрд евро - учитывая не только стоимость танков, но и боеприпасы, логистику, поставки. Это большая закупка", - подчеркнул Будрис.

Сообщается, что еще не принято решение о том, какие танки может приобрести Литва.

Ранее сообщалось, что Испания отправила в Украину очередную партию гуманитарной и военной помощи, в том числе четыре танка Leopard 2A4.

subscriber subscriber

Еще новости в разделе "Мир"

Литва готовит самую большую закупку современных танков в своей истории

2023-07-26 10:29

Гороскоп для всех знаков зодиака на 25 июля - сегодня идеальный день для старта смелых проектов

2023-07-25 08:25

Сидит в СИЗО: стало известно, в каких условиях держат террориста Гиркина в "Лефортово"

2023-07-24 20:48

Польща готується до можливих провокацій рф: перекинула війська у східні регіони

2023-07-24 15:39
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Литва готовит самую большую закупку современных танков в своей истории 2023-07-26 10:29
Гороскоп для всех знаков зодиака на 25 июля - сегодня идеальный день для старта смелых проектов 2023-07-25 08:25
Сидит в СИЗО: стало известно, в каких условиях держат террориста Гиркина в "Лефортово" 2023-07-24 20:48
Польща готується до можливих провокацій рф: перекинула війська у східні регіони 2023-07-24 15:39