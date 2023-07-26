Мир Литва готовит самую большую закупку современных танков в своей истории

2023-07-26 10:29

Литва планирует выделить 2 млрд. евро на приобретение танков. Об этом сообщил главный советник президента Литвы Кястутис Будрис, пишет Delfi.



"Это станет одной из самых больших закупок Литвы - не только для армии, но и для Литвы в целом. Речь идет о 2 млрд евро - учитывая не только стоимость танков, но и боеприпасы, логистику, поставки. Это большая закупка", - подчеркнул Будрис.



Сообщается, что еще не принято решение о том, какие танки может приобрести Литва.



Ранее сообщалось, что Испания отправила в Украину очередную партию гуманитарной и военной помощи, в том числе четыре танка Leopard 2A4.