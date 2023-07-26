ВОЙНА В Украине В Минобороны заявили, что наступление ВСУ войдет в учебники военной тактики и стратегии

2023-07-26 14:31

В ходе контрнаступления защитники Украины совершили "военные чудеса", которые войдут в учебники. Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр.

Она отметила, что ВСУ продвигаются в условиях, когда у врага больше оружия и людей.

"Вопрос нужно ставить прежде всего не о количестве пройденных километров, а вообще о факте - двигаемся вперед или нет. То, что мы двигаемся в условиях преимущества врага - является признаком высокого мастерства и мужества наших защитников", - подчеркнула замглавы Минобороны.

Также Маляр обратила внимание на то, что Силы обороны несут меньшие потери, чем оккупанты.

"Количество погибших у нас на направлениях наступления значительно меньше, чем у врага. На Бахмутском у нас погибает в 8-9 раз меньше, чем у врага. На Таврическом - в 5,3 раза меньше. Это вещи, которые будут изучать ученые", - подчеркнула замминистра.