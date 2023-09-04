ВОЙНА В Украине Получение второго высшего образования не даст отсрочку украинцам от мобилизации

2023-09-04 11:33

Получение второго высшего образования не будет мешать мобилизации лица, - Федор Вениславский анонсировал законопроект .

По мнению нардепа, сейчас имеют место злоупотребления, когда мужчины идут получать второе высшее образование и таким образом избегают мобилизации.

Представитель Президента в Верховной Раде, член парламентского комитета по национальной безопасности Федор Вениславский напомнил, что в начале полномасштабной войны увеличилось количество абитуриентов старше 30 лет

«Я думаю, что совершенно справедливо в условиях войны ограничиться одним высшим образованием. Если человек получает третье, четвертое высшее образование, то это не может быть основанием для отсрочки во время военного положения

Если человек в магистратуре учится сразу после окончания обучения, то это получение высшего образования магистра. Если он поступил в аспирантуру сразу после учебы, понятно. А когда человек имеет перерыв и только во время войны вдруг захотел заниматься научной деятельностью, это вызывает вопросы», – отмечает Вениславский.