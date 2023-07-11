ВОЙНА В Украине В Украине изменился закон относительно права на отсрочку от мобилизации

2023-07-11 11:33

В Украине изменилось законодательство относительно права на отсрочку от мобилизации людей, которые ухаживают за родственниками.

30 июня вступил в силу Закон № 3161-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов, связанных с прохождением военной службы во время действия военного положения" кроме п.п. 1 п. 1, п.п. 2 и 3 п. 3, п.п. 1 п. 5 раздела I Закона и пунктов 2 и 3 раздела "Заключительные и переходные положения", которые вступают в силу через 30 дней со дня опубликования Закона, и применяется в части выплаты дополнительного вознаграждения с первого числа месяца, в котором опубликован этот Закон.

В частности изменилось законодательство о праве на отсрочку от мобилизации людей, которые ухаживают за родственниками.

Отсрочку от мобилизации могут получить люди которые имеют:

  1. супругу (супруга) с инвалидностью I, II, либо III группы;
  2. родителей или родителей жены/супруга с инвалидностью I или II группы

Новое условие : у этих людей с инвалидностью нет других трудоспособных лиц, обязанных законом их содержать.

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