В Украине изменился закон относительно права на отсрочку от мобилизации

В Украине изменилось законодательство относительно права на отсрочку от мобилизации людей, которые ухаживают за родственниками.
30 июня вступил в силу Закон № 3161-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов, связанных с прохождением военной службы во время действия военного положения" кроме п.п. 1 п. 1, п.п. 2 и 3 п. 3, п.п. 1 п. 5 раздела I Закона и пунктов 2 и 3 раздела "Заключительные и переходные положения", которые вступают в силу через 30 дней со дня опубликования Закона, и применяется в части выплаты дополнительного вознаграждения с первого числа месяца, в котором опубликован этот Закон.
В частности изменилось законодательство о праве на отсрочку от мобилизации людей, которые ухаживают за родственниками.
Отсрочку от мобилизации могут получить люди которые имеют:
Новое условие : у этих людей с инвалидностью нет других трудоспособных лиц, обязанных законом их содержать.