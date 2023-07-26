ВОЙНА В Украине Выплаты переселенцам урежут с августа: стали известны главные причины такого решения

2023-07-26 18:26

Ужесточение правил выплат ВПЛ (внутренне перемещенным лицам) в Украине связано с необходимостью ввести ограничений, потребность в которых не предусмотрели в начале полномасштабной войны. Кроме того, переселенцев хотят стимулировать к поиску работы и открытию бизнеса.

Об этом рассказала первая замминистра социальной политики Дарья Марчак специалистам "Социальной платформы". По словам чиновницы, после полномасштабного вторжения РФ никто не знал, что война затянется на долгие месяцы, а потому выплаты были организованы из расчета на недлительный период.

В результате некоторые ВПЛ продолжают получать деньги по 15 месяцев, с апреля 2022 года. А это не только оказывает нагрузку на госбюджет, но и вредит экономике в длительной перспективе, объяснила Марчак.

"Мы продолжаем на полгода помощь тем лицам, которые получают ее, например, с апреля или июля 2022 года. То есть уже больше года. Или шесть, девять, 15 месяцев... И это действительно очень большой период. Когда принималось решение о помощи для ВПЛ, это делалось из предположения, что военное положение пробудет недолго. Никто не знал и не мог предположить, что война продлится так много месяцев. Поэтому в то время и не появился ограничительный срок для выплат", – отметила чиновница.

Теперь государство установило для выплат срок в шесть месяцев. Этим оно хочет стимулировать переселенцев прилагать усилия для собственного финансового обеспечения: устраиваться на работу, переквалифицироваться, открывать бизнес.

"Когда мы помогаем семье, нам очень важно найти баланс – когда мы не начинаем замещать от государства стимул трудоустраиваться. На самом деле есть случаи, что семья получает помощь, например, в 10 тыс. грн, и у нее нет стимула идти работать в селе. Для нас очень важно, чтобы люди поняли, что у них есть время, когда государство будет им помогать, но оно не бесконечно. Это время есть, чтобы прилагать усилия для своей финансовой обеспеченности", – рассказала Марчак.

Выплаты ВПЛ: кого лишат помощи

Большинству переселенцев с 1 августа 2023 года автоматически продлят уже назначенную помощь. Однако выплаты прекратят таким категориям: