ВОЙНА В Украине Новостей об украинских БПЛА будет больше - Зеленский

2023-07-26 22:15

Успешные результаты первого года применения в украинской армии дронов уже есть и об этом можно услышать в новостях.

Хорошие новости с применением украинских дронов в борьбе с российскими оккупантами будут звучать чаще. Об этом во вторник, 25 июля, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

Он рассказал, что чиновники подвели итоги первого года применения в армии дронов.



"Состоялась презентация различных видов украинских дронов, которые используются для обороны, а также встреча с производителями, проектировщиками, донорами. Журналисты и представители гражданского общества имели возможность увидеть, какой потенциал достигнут за первый год армии дронов", - заявил глава государства.



Он подчеркнул, что обороне нужны абсолютно все виды дронов - от довольно простых "Мавиков" до морских дронов и ударных беспилотников, способных действовать на большом расстоянии.



"Кстати, часто на Ставке мы обсуждаем эту тематику и часто - на повышенных тонах. Но результаты есть, и это можно увидеть в новостях. Хорошие новости с применением украинских дронов будут чаще. И это принципиально", - сказал Зеленский.



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