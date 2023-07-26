ВОЙНА В Украине Запад еще не обговорил детали обучения пилотов из Украины на F-16: Politico узнало подробности

2023-07-26 20:04

Советник по национальной безопасности США заявил, что администрация будет действовать "как можно быстрее", чтобы доставить в Украину истребители F-16. Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что самолеты будут в небе над Украиной "к концу года".

Издание Politico пишет, что сейчас западные партнеры еще даже не согласовали план обучения украинских пилотов на обещанных самолетах. Дания и Нидерланды возглавляют коалицию из 11 стран, поддерживающих обучение, но до сих пор ни одна страна публично не присоединилась к программе.

Споры на Западе начинается, когда Украина требует дополнительных военных возможностей, чтобы прорвать российскую оборону на поле боя. А украинские силы на этой неделе усилили давление на союзников, чтобы они отправили F-16, поскольку Россия вышла из соглашения, позволявшего гражданским судам перевозить зерно через Черное море. Министр иностранных дел Украины заявил, что самолеты могут помочь защитить коридор, который имеет жизненно важное значение для глобальной продовольственной безопасности.

Одно из обсуждаемых предложений по обучению предполагает отправку украинских пилотов в С для прохождения обучения в одном из подразделений ВВС Национальной гвардии, базирующемся в Тусоне, штат Аризона, которое уже обучает иностранных партнеров полетам на F-16. По словам двух официальных лиц США и одного европейского чиновника, эта идея не нашла поддержки.

Другой план предполагает отправку американских военных летчиков в Европу для обучения украинцев. По словам двух официальных лиц США, никаких окончательных решений принято не было.

"Сотрудничество продолжается", — сказал один из чиновников. "Мы работаем с нашими партнерами и союзниками, чтобы определить наиболее практичный способ реализации этого плана".

Коалиция предприняла определенные шаги для начала подготовки. Аэрокосмический подрядчик Draken International начал набирать отставных военных пилотов для обучения украинцев. Эта инициатива будет реализовываться на объекте, который строится в Румынии и который, как предполагается, станет региональным учебным центром F-16. По словам европейских официальных лиц, еще один учебный центр будет создан в Дании.

Европейские партнеры надеются, что обучение может начаться этим летом, скорее всего, в Европе, заявила во вторник представитель Пентагона Сабрина Сингх. Тем временем Великобритания планирует начать базовую летную и языковую подготовку украинских пилотов в течение нескольких недель, сказала она.

"Что касается доставки самолетов или каких-либо дополнительных сроков, у меня просто нет ничего для вас сегодня", — сказал Сингх.

Несмотря на различные амбициозные сроки, обучение на F-16 не может начаться до тех пор, пока Государственный департамент США официально не одобрит передачу соответствующих учебных материалов, таких как инструкции по эксплуатации и авиасимуляторы. Подписание, которое требуется в соответствии с экспортными ограничениями, до сих пор не произошло.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан, похоже, возложил ответственность на европейцев, заявив, что этим странам нужно еще несколько недель, чтобы создать необходимую тренировочную инфраструктуру. На самом деле официальные лица США говорят, что самолеты не прибудут не раньше весны.

"Вероятно, к концу года мы возьмем несколько пилотов для обучения, но настоящий F-16 в цветах украинского флага вряд ли появится раньше весны", — сказал еще один представитель США.

Истребители F-16 для Украины - последние новости

В июле 2023 года в рамках саммита НАТО в Вильнюсе Украина подписала с рядом европейских стран меморандум о создании коалиции для обучения украинских пилотов полетам на истребителях F-16.

При этом в США заявили, что Украина сможет получить самолеты к концу этого года, но в Вашингтоне считают, что это не изменит ход войны.

В свою очередь Министр обороны Украины Алексей Резников указал, что обучение украинских пилотов на истребителях F-16 начнется в августе, а в небе над Украиной они появятся в 2024 году.