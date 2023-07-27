ВОЙНА В Украине ВСУ продолжают наступать на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях

2023-07-27 08:26

Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. 

Как сообщил Генеральный штаб, украинская армия имела успех в Старомайорском районе, закрепляется на достигнутых рубежах.

В то же время противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение северо-восточнее Роботиного в Запорожской области.

Враг продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы, отметили в Генштабе.

На Бахмутском направлении ВСУ продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут.

 

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