Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.
Как сообщил Генеральный штаб, украинская армия имела успех в Старомайорском районе, закрепляется на достигнутых рубежах.
В то же время противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение северо-восточнее Роботиного в Запорожской области.
Враг продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы, отметили в Генштабе.
На Бахмутском направлении ВСУ продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут.