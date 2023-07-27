ВОЙНА В Украине В Украину прибыла новая миссия МАГАТЭ - эксперты проведут оценку текущей ситуации

2023-07-27 10:27

В Украине начала работу новая миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) относительно поддержки и помощи по вопросам сохранности и безопасности источников ионизирующего излучения. Об этом  сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования.

"Военная агрессия рф привела к значительному негативному влиянию на систему государственного регулирующего контроля в Украине. Однако приоритетом №1 должно оставаться обеспечение защиты персонала, населения, окружающей среды при использовании и производстве источников ионизирующего излучения. Я рад приветствовать экспертов МАГАТЭ в Украине и уверен, что работа Миссии будет иметь эффективные результаты", – сказал и.о. председателя Госатомрегулирования Олег Кориков.

Отмечается, что миссия организована МАГАТЭ по приглашению украинской стороны. Главной целью миссии является предоставление помощи Украине в обеспечении постоянного высокого уровня радиационной и ядерной безопасности радиоактивных веществ.

В ходе миссии эксперты МАГАТЭ осуществят ряд инспекционных визитов на украинские предприятия и проведут оценку текущей ситуации, определят потребности для дальнейшего оказания международной технической помощи.

Напомним, ранее миссия МАГАТЭ обнаружила мины на территории Запорожской АЭС. 

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